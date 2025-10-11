بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية، عند 4020 دولارا للأونصة الواحدة.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات القطاع الصناعي تنمو 6.6 % خلال 7 أشهر
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
غرفة صناعة إربد تؤكد دعمها لصناعة الأثاث المحلي وفتح الأسواق الخارجية
-
فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً
-
انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثالثة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع