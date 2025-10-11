السبت 2025-10-11 01:32 م
 

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-  قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 573 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 655 دينارا.



 

وقال علان  إن السوق المحلية تشهد طلبا على الليرات والأونصات الذهبية لغايات الادخار والاستثمار، فيما الطلب على المصاغ الذهبي بحالة ضعف.


وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية، عند 4020 دولارا للأونصة الواحدة.

 
 
