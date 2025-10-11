بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 573 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 655 دينارا.

وقال علان إن السوق المحلية تشهد طلبا على الليرات والأونصات الذهبية لغايات الادخار والاستثمار، فيما الطلب على المصاغ الذهبي بحالة ضعف.