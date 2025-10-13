حماس: الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى ويراوغ حتى مع الأميركيين

وقال حمد، إن حماس تأمل أن تسهم القمة المرتقبة في شرم الشيخ في ضمان تنفيذ الاتفاق كما ورد، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي دأب على نكث العهود وعدم احترام الاتفاقيات"، مما يتطلب -بحسبه- موقفاً دولياً وعربياً صارماً لجم "الجنون الصهيوني" ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت تهدد بإعادة الحرب على غزة، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي والدول العربية لمنع تجدد العدوان وضمان التزام الاحتلال بالاتفاق الذي أقره الوسطاء.
وأضاف أن المطلوب هو أن تتوفر ضمانات دولية أكيدة تضمن وقف الحرب نهائياً، وتهيئ الطريق لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات الأسرى بموعد الإفراج عن أبنائهم
-
الاحتلال يمنع سفر أقارب الأسرى المبعدين إلى الخارج
-
هذا ما يجري في القطاع الآن
-
المقاومة تسيطر على المليشيا المسلحة في غزة وتعتقل 60 عنصراً منهم
-
حالة انتحار ثانية في إسرائيل مع الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"
-
نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية
-
فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة
-
نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا