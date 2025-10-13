حماس: الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى ويراوغ حتى مع الأميركيين

الإثنين 2025-10-13 02:23 ص
 

الإثنين، 13-10-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري- اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد إسرائيل بالتلاعب في قوائم الأسرى الفلسطينيين، والمراوغة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، رغم تعهدها أمام الوسطاء الدوليين بالالتزام به، محذّراً من أن الاحتلال "ما زال يراوغ حتى مع الأميركيين الذين شهدوا على الاتفاق".اضافة اعلان


وقال حمد، إن حماس تأمل أن تسهم القمة المرتقبة في شرم الشيخ في ضمان تنفيذ الاتفاق كما ورد، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي دأب على نكث العهود وعدم احترام الاتفاقيات"، مما يتطلب -بحسبه- موقفاً دولياً وعربياً صارماً لجم "الجنون الصهيوني" ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت تهدد بإعادة الحرب على غزة، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي والدول العربية لمنع تجدد العدوان وضمان التزام الاحتلال بالاتفاق الذي أقره الوسطاء.

وأضاف أن المطلوب هو أن تتوفر ضمانات دولية أكيدة تضمن وقف الحرب نهائياً، وتهيئ الطريق لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته.

