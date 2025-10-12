إيجل هيلز تطلق وجهة سياحية بيئية رائدة في مونتينيغرو

11:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة إيجل هيلز مونتينيغرو، التابعة لشركة إيجل هيلز، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركاء محليين في مدينة أولسيني لتأسيس شركة جديدة باسم إيجل هيلز إيكو فيلج شاس، والتي ستتولى تطوير وجهة سياحية بيئية عالمية المستوى في مونتينيغرو.





تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية “إيكو فيلج شاس”، وهو مشروع سياحي مستدام يجمع بين الضيافة والطبيعة والتراث الثقافي. وسيتضمن المشروع وحدات إقامة صديقة للبيئة، ومفاهيم سياحة الاستجمام الصحي وطول العمر، إضافةً إلى أنشطة ترفيهية تعكس أصالة التجربة المونتينيغرية، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة لمنطقة شاس في أولسيني.



وبهذه المناسبة، قال السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز:

“إن مشروع إيكو فيلج شاس يجسد التزامنا العميق بدعم نمو مونتينيغرو كوجهة سياحية رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال الجمع بين الخبرة الدولية والشراكات المحلية القوية، نهدف إلى تقديم مشروع مستدام يحتفي بجمال أولسيني الطبيعي ويوفر في الوقت نفسه قيمة اقتصادية طويلة الأمد للمجتمع المحلي.”



إلى جانب إمكاناته السياحية، سيشكل مشروع “إيكو فيلج شاس” نموذجاً للتنمية البيئية الواعية في المنطقة. فمن خلال حماية التنوع البيولوجي لبحيرة شاس والحفاظ على التراث الثقافي المعروف باسم “أتلانتس البلقان”، يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة مونتينيغرو عالمياً كوجهة تحافظ على الطبيعة والتاريخ معاً، مع المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل، وإقامة شراكات مع الشركات المحلية، وفتح آفاق جديدة لأهالي أولسيني

