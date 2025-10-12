الأحد 2025-10-12 09:09 م
 

قرار حكومي هام حول الحجز على أموال وممتلكات المدين

ا
أرشيفية
 
الأحد، 12-10-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.

اضافة اعلان


ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.


ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.


واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ربط البعض حضور إنفانتينو القمة بعلاقته القوية مع ترامب

عربي ودولي "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟

اا

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

أخبار محلية بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

و

فلسطين نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

فلسطين فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

ا

فلسطين نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

فلسطين اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

ب

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة