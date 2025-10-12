قرار حكومي هام حول الحجز على أموال وممتلكات المدين

ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية
-
بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق
-
وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون
-
الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ
-
إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية
-
البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
-
25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"
-
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية