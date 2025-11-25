ألمانيا تثمن دور الأردن في الاستقرار الإقليمي وتؤكد دعمها لحل الدولتين

05:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755168 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، الثلاثاء، أن تحسّن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعود إلى الجهود الضخمة التي بذلها الأردن لتسهيل إيصال الإغاثة الإنسانية من أجل تحسين حياة السكان في القطاع. اضافة اعلان





وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في برلين، إنّ الأردن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأردن يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار في المنطقة.



وبين أن الأردن مجاور للضفة الغربية ومصلحته مشروعة في أن تكون الضفة آمنة ومستقرة، قائلاً: "أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين قد وصلت إلى مستوى صادم جدًا، حيث يمنع المستوطنون المزارعين الفلسطينيين من جني محصول الزيتون، ويعيثون دمارًا في الحقول، ويضرمون النار في المركبات والمنازل"، معتبرًا هذه التصرفات تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.



وتابع أنه من الواضح أن المستوطنين يسعون إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو أمر لا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية أدانت الأفعال عدة مرات، مرجحًا أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال العدائية.



وفيما يتعلق بموقف ألمانيا من القضية الفلسطينية، أكّد فاديفول على أن الحكومة الاتحادية تتبنّى بوضوح موقفًا قويًا في دعم حل الدولتين، قائلاً: "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض، وتشكل الركن الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة."



وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن ألمانيا ستستمر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





طلب فاديفول من وزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة إعادة فتح معبر اللنبي لنقل البضائع في أقرب وقت ممكن، لتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية لسكان غزة وتحسين الوضع الإنساني.



وقال إنّه من الضروري أن يتم تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة، معتبراً أن تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارًا إلى دولة فلسطينية يعد خطوة هامة نحو تحقيق استقرار غزة، مؤكِّدًا أهمية تفعيل هذا القرار على أرض الواقع.



وأشار إلى أن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل دخلت مرحلة جديدة بعد وقف إطلاق النار، حيث هنالك تحسّن ملحوظ في الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.



وبين أن الأمم المتحدة قررت إرسال 4200 شاحنة إنسانية أسبوعيًا إلى غزة، لكن هناك نقصًا حادًا في الخيم والمعدات الطبية، مشددًا على ضرورة أن تتمكن المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تعمل في غزة منذ وقت طويل من استئناف عملها هناك.



ودعا فاديفول، إسرائيل إلى حل قضية تسجيل هذه المنظمات لضمان استمرارية عملها.

