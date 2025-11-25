الأربعاء 2025-11-26 01:34 ص
 

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الحسين للعمل التطوعي
 
الثلاثاء، 25-11-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-   ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

واطلع رئيس الوزراء / رئيس مجلس أمناء الجائزة، على تقرير لجنة التقييم والتحكيم الخاصة بالدورة الحالية للجائزة، ومنهجية عملها ومراحل التنفيذ واختيار المرشحين للفوز.

وصادق مجلس أمناء الجائزة خلال الاجتماع الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، على أسماء الفائزين في الدورة الثالثة، الذين سيتم تكريمهم في حفل خاص تقديرًا لهم ولجهودهم التطوعية في مختلف المجالات.

وركزت الجائزة في دورتها الحالية على ثلاثة مبادئ أساسية؛ تتمثل في التقدير والتحفيز وإذكاء روح المنافسة الفردية والمؤسسية، لتقديم الأعمال التطوعية وتعميم تجارب الأعمال التطوعية المتميزة.

وتشمل الجائزة أربع فئات هي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، وفئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.

 
 
