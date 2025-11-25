رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الحسين للعمل التطوعي

واطلع رئيس الوزراء / رئيس مجلس أمناء الجائزة، على تقرير لجنة التقييم والتحكيم الخاصة بالدورة الحالية للجائزة، ومنهجية عملها ومراحل التنفيذ واختيار المرشحين للفوز.
وصادق مجلس أمناء الجائزة خلال الاجتماع الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، على أسماء الفائزين في الدورة الثالثة، الذين سيتم تكريمهم في حفل خاص تقديرًا لهم ولجهودهم التطوعية في مختلف المجالات.
وركزت الجائزة في دورتها الحالية على ثلاثة مبادئ أساسية؛ تتمثل في التقدير والتحفيز وإذكاء روح المنافسة الفردية والمؤسسية، لتقديم الأعمال التطوعية وتعميم تجارب الأعمال التطوعية المتميزة.
وتشمل الجائزة أربع فئات هي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، وفئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.
-
أخبار متعلقة
-
آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا
-
المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا
-
ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي
-
مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
-
انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
الصفدي وفاديفول يبحثان تعزيز التعاون الأردني الألماني والتطورات الإقليمية
-
حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد