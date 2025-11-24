الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

08:39 ص

الوكيل الإخباري- تدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم حيث يتوقع هطول زخات رعدية من المطر قد تكون غزيرة أحيانا قد يصحبها تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الغربية من المملكة.





وتحذر المديرية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول واحتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في غرب المملكة، مؤكدة أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية ومواقع تجمع المياه.



كما تشدد المديرية على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خوفاً من الانزلاقات عند تساقط الأمطار بسبب تشكل طبقة لزجة على الطرق.



وتؤكد على المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة أو للإبلاغ عن أي حالة تستدعي المساعدة.