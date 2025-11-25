الثلاثاء 2025-11-25 07:26 م
 

تكريم البنك العربي لرعايته البلاتينية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2025

جانب من التكريم
 
الثلاثاء، 25-11-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-  كرمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، البنك العربي ممثلا برئيس مجلس إدارته صبيح المصري، تقديرا للرعاية البلاتينية التي قدمها البنك لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2025، ولعطائهم المستمر لرسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وتُمنح جائزة الحسين لأبحاث السرطان سنويا لتكريم الإسهامات البارزة في أبحاث السرطان، وتشجيع الجهود التي تهدف إلى تحسين سبل الوقاية والعلاج، وتعزيز التعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.


وخلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة، كرّم سمو الأمير طلال بن محمد - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله - وسمو الأميرة غيداء، نخبة من العقول اللامعة من العلماء والباحثين العرب، من بين مئات المتقدمين للجائزة من أكثر من 26 دولة، تقديرا لدورهم المؤثر في تطوير أبحاث السرطان وتعزيز التقدم العلمي. 


وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، والوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلف من نخبة من أبرز اختصاصيي الأورام والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شخصيات أكاديمية وإعلامية وشركاء وداعمين للجائزة.


وتأتي رعاية البنك العربي للجائزة للسنة الخامسة على التوالي ضمن جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من حرصه على دعم مبادرات وجهود مركز الحسين للسرطان، وتعزيز جهود البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.

 
 
