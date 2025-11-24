فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، سيشمل مناطق: شارع الملك عبدالله الثاني في حي قصبة عجلون، وشارع أبو ذر الغفاري في عين جنا، وشارع الجود في وادي القرية، وشارع الشاعر زيد الحصان.
