الثلاثاء 2025-11-25 03:03 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

الإثنين، 24-11-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، سيشمل مناطق: شارع الملك عبدالله الثاني في حي قصبة عجلون، وشارع أبو ذر الغفاري في عين جنا، وشارع الجود في وادي القرية، وشارع الشاعر زيد الحصان.
 
 
