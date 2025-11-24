فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

05:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.





وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، سيشمل مناطق: شارع الملك عبدالله الثاني في حي قصبة عجلون، وشارع أبو ذر الغفاري في عين جنا، وشارع الجود في وادي القرية، وشارع الشاعر زيد الحصان.