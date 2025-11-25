حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد

09:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755188 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة إربد اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة "16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد جميع النساء والفتيات في الفضاء الرقمي"، بهدف تعزيز التوعية والحماية في ظل التوسع المتزايد للفضاء الرقمي. اضافة اعلان





وتضمنت الفعالية فقرات توعوية وفنية ونشيدا بلغة الإشارة، وجلسة توعية حول الجرائم الإلكترونية قدمها فريق معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة الملك الحسين، وجلسة توعوية أمنية قدمها قسم الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع لجنة الإنقاذ الدولية، وفقرة أداها أطفال من ذوي الإعاقة بمشاركة الاتحاد اللوثري العالمي ومدرسة الأمل للصم.



كما اشتملت الفعالية على بث رسائل قانونية حول الجرائم الإلكترونية قدمها مركز إسهام للتنمية والتدريب، وعرض قصص نجاح ملهمة بالتعاون بين معهد العناية بصحة الأسرة ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الريادي الأردني، وفقرة تايكواندو للفتيات قدمتها مجموعة من الفتيات من مركز إسهام.

