الأربعاء 2025-11-26 01:34 ص
 

حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد

حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد
حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد
 
الثلاثاء، 25-11-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-  انطلقت في محافظة إربد اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة "16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد جميع النساء والفتيات في الفضاء الرقمي"، بهدف تعزيز التوعية والحماية في ظل التوسع المتزايد للفضاء الرقمي.اضافة اعلان


وتضمنت الفعالية فقرات توعوية وفنية ونشيدا بلغة الإشارة، وجلسة توعية حول الجرائم الإلكترونية قدمها فريق معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة الملك الحسين، وجلسة توعوية أمنية قدمها قسم الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع لجنة الإنقاذ الدولية، وفقرة أداها أطفال من ذوي الإعاقة بمشاركة الاتحاد اللوثري العالمي ومدرسة الأمل للصم.

كما اشتملت الفعالية على بث رسائل قانونية حول الجرائم الإلكترونية قدمها مركز إسهام للتنمية والتدريب، وعرض قصص نجاح ملهمة بالتعاون بين معهد العناية بصحة الأسرة ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الريادي الأردني، وفقرة تايكواندو للفتيات قدمتها مجموعة من الفتيات من مركز إسهام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

عربي ودولي فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

أسواق ومال ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

منوعات نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

عربي ودولي زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

أخبار محلية ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا

أخبار محلية مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا



 
 





الأكثر مشاهدة