حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بإربد

وتضمنت الفعالية فقرات توعوية وفنية ونشيدا بلغة الإشارة، وجلسة توعية حول الجرائم الإلكترونية قدمها فريق معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة الملك الحسين، وجلسة توعوية أمنية قدمها قسم الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع لجنة الإنقاذ الدولية، وفقرة أداها أطفال من ذوي الإعاقة بمشاركة الاتحاد اللوثري العالمي ومدرسة الأمل للصم.
كما اشتملت الفعالية على بث رسائل قانونية حول الجرائم الإلكترونية قدمها مركز إسهام للتنمية والتدريب، وعرض قصص نجاح ملهمة بالتعاون بين معهد العناية بصحة الأسرة ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الريادي الأردني، وفقرة تايكواندو للفتيات قدمتها مجموعة من الفتيات من مركز إسهام.
