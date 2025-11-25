خلال نصف ساعة فقط… امتلك سيارتك الجديدة من جيلي على الهوية وبتمويل يصل 100%!

هذه المبادرة الجديدة تُجسّد مفهوم "السرعة والسهولة" في عالم الشراء، وتمنح العملاء فرصة الحصول على سيارتهم المفضلة بتمويل مرن يصل إلى 100%.
يشمل العرض جميع طرازات جيلي من بنزين وهايبرد وكهرباء.
وتؤكد جيلي الأردن أن هذا العرض يأتي تماشياً مع استراتيجيتها لتوفير حلول مبتكرة تخدم احتياجات العملاء اليومية، وتختصر الوقت والجهد، مع ضمان تجربة شراء راقية وسهلة وسريعة.
ودعت الشركة الراغبين بالاستفادة من هذا العرض المميز إلى زيارة المعرض الرئيسي في شارع مكة – مقابل مكة مول، أو التواصل عبر الرقم 065885051 للحصول على جميع التفاصيل.
ويخضع العرض للشروط والأحكام المعتمدة لدى الشركة.
