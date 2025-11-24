انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.40 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 55.40 دينارا.
