انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مصاغ ذهبي
 
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضا بمقدار 20 قرشا، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) ليسجل 82.40 دينارا، والشراء 79 دينارا، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.40 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 55.40 دينارا.

