الإثنين 2025-11-24 04:20 م
 

توضيح بخصوص الدفعة الأولى من المطلوبين لخدمة العلم

تعرف على مدة السجن لمن يتخلف عن خدمة العلم .. تفاصيل
خدمة العلم
 
الإثنين، 24-11-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأعيان بالإجماع كما ورد من مجلس النواب، لا يتضمن نصا لتأجيل خدمة العلم عن الشخص المعيل لأسرته أو المتزوج.

اضافة اعلان


وأضاف القضاة أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد إنهائه الخدمة.


وبين أنه تم تعديل مادة تأجيل خدمة العلم وجعل الخدمة مقتصرة على الطلبة داخل المملكة، مبينا أن الطالب خارج المملكة إذا استطاع إثبات التحاقه بالدراسة في الخارج، أو إذا كان مقيما مع عائلته خارج الأردن إقامة دائمة فيعتبر مؤجلا وعليه أن يثبت ما يؤكد ذلك.


وتابع أن مشروع القانون تضمن أيضا أن الطلاب الذين يدرسون على نظام السنوات يتم التأجيل لهم.


وذكر أن خدمة العلم كانت لمدة سنتين في السابق، وتم تعديلها في مشروع القانون لتكون 3 أشهر وتنظم على أساس أنها ستكون على 3 دفعات.


وأشار إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق القرعة، ومن يقع عليه الاختيار عليه الالتحاق ما لم يكن مستحق التأجيل أو الإعفاء.


ولفت إلى أنه تم إلغاء نص أولوية التعيين لمن ينهي خدمة العلم بعد أن أصبحت الخدمة 3 أشهر فقط.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة