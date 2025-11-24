توضيح بخصوص الدفعة الأولى من المطلوبين لخدمة العلم

الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأعيان بالإجماع كما ورد من مجلس النواب، لا يتضمن نصا لتأجيل خدمة العلم عن الشخص المعيل لأسرته أو المتزوج.

وأضاف القضاة أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد إنهائه الخدمة.



وبين أنه تم تعديل مادة تأجيل خدمة العلم وجعل الخدمة مقتصرة على الطلبة داخل المملكة، مبينا أن الطالب خارج المملكة إذا استطاع إثبات التحاقه بالدراسة في الخارج، أو إذا كان مقيما مع عائلته خارج الأردن إقامة دائمة فيعتبر مؤجلا وعليه أن يثبت ما يؤكد ذلك.



وتابع أن مشروع القانون تضمن أيضا أن الطلاب الذين يدرسون على نظام السنوات يتم التأجيل لهم.



وذكر أن خدمة العلم كانت لمدة سنتين في السابق، وتم تعديلها في مشروع القانون لتكون 3 أشهر وتنظم على أساس أنها ستكون على 3 دفعات.



وأشار إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق القرعة، ومن يقع عليه الاختيار عليه الالتحاق ما لم يكن مستحق التأجيل أو الإعفاء.