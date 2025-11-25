رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

06:55 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة شريف العوفي، في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، أن السيول التي شهدتها بعض مناطق المخيم اليوم جاءت نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت خلال فترة قصيرة. اضافة اعلان





وأوضح العوفي أن المشكلة لم تستمر لأكثر من 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن كوادر اللجنة تمكنت من السيطرة على الأوضاع بسرعة ومنع تفاقم الأضرار.



وأضاف: "كافة العاملين في لجنة خدمات المخيم كانوا في الميدان منذ أيام، استعدادًا للتعامل مع حالات عدم الاستقرار الجوي".



وبيّن العوفي أن المخيم محاط بمناطق مرتفعة، ما يؤدي إلى تصريف مياه الأمطار من هذه المناطق باتجاه المخيم لكونه منطقة منخفضة، وهو ما ساهم في تجمع المياه وحدوث الفيضانات المحدودة.



وأشار إلى أن لجنة الخدمات ستقدم مساعدات مالية للمتضررين من باب المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لمعالجة تبعات الأحوال الجوية، وتعمل حاليًا على وضع خطة لإصلاح البنية التحتية المتهالكة داخل المخيم، استعدادًا لمواجهة أي منخفضات قادمة والتقليل من آثار الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.