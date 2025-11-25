الثلاثاء 2025-11-25 11:59 ص
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 25-11-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم  الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام .

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 83.60 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 80.60 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 96.40 دينارًا و74.60 دينارًا و56.70 دينارًا على الترتيب.

 


ا

كوادر الدفاع المدني في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين

تعبيرية

القوات المسلحة الاردنية

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

