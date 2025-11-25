الاونروا: الضفة الغربية تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود

وقالت الوكالة في بيان على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، "إنها أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، مشيرة الى أن أكثر من 12 ألف طفل ما يزالون نازحين قسرا، و47 طفلا قتلوا هذا العام. كل طفل يستحق الكرامة ومستقبلا"، في إشارة إلى حجم الكارثة التي تشهدها المناطق المحتلة.
