الاونروا: الضفة الغربية تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود

07:49 م

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، اليوم الثلاثاء، أن الضفة الغربية تواجه "أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود"، محذرة من تفاقم الأوضاع، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدات الفلسطينية، وهدم المنازل وتنفيذ حملات اعتقال إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال.





وقالت الوكالة في بيان على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، "إنها أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، مشيرة الى أن أكثر من 12 ألف طفل ما يزالون نازحين قسرا، و47 طفلا قتلوا هذا العام. كل طفل يستحق الكرامة ومستقبلا"، في إشارة إلى حجم الكارثة التي تشهدها المناطق المحتلة.

