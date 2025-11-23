رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

10:45 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديري المدارس إلى الالتزام بتفعيل فعاليات الطابور الصباحي وفق أسس الدوام المدرسي للعام 2025/2026.





وأكدت الوزارة في كتاب، على ضرورة تقديم فقرات إذاعية مدرسية تعزّز الانتماء الوطني والهوية الثقافية والولاء للقيادة الهاشمية خلال الطابور الصباحي.



وشددت على حضور جميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فعاليات الطابور الصباحي، مع تنفيذ تمارين رياضية بإشراف معلم التربية الرياضية.



