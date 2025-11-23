رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

وأكدت الوزارة في كتاب، على ضرورة تقديم فقرات إذاعية مدرسية تعزّز الانتماء الوطني والهوية الثقافية والولاء للقيادة الهاشمية خلال الطابور الصباحي.
وشددت على حضور جميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فعاليات الطابور الصباحي، مع تنفيذ تمارين رياضية بإشراف معلم التربية الرياضية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار
-
ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام
-
رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
دعوات لترميم البيوت التراثية في الكرك وتحويلها إلى معالم سياحية
-
جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية
-
"الناجيات من سرطان الثدي بين التحدي والتعافي".. ندوة في إربد