توضيح من نقابة المخابز بخصوص مخبز رمانة ومخابز طبربور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت النقابة العامة لأصحاب المخابز أنها ليست طرفًا في الخلاف القائم حول مخبز رمانة في منطقة طبربور، وأنها لم تتدخل في أي إجراءات تتعلق بفتح أو إغلاق المخبز.



وقالت النقابة في بيان صادر عن رئيسها عبدالإله الحموي، إن مجموعة من أصحاب المخابز في المنطقة تقدمت بشكوى لدى المحكمة الإدارية اعتراضًا على فتح المخبز لمخالفته التعليمات والأنظمة المعمول بها.

