توضيح من نقابة المخابز بخصوص مخبز رمانة ومخابز طبربور

مخبز رمانة
مخبز رمانة
 
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكدت النقابة العامة لأصحاب المخابز أنها ليست طرفًا في الخلاف القائم حول مخبز رمانة في منطقة طبربور، وأنها لم تتدخل في أي إجراءات تتعلق بفتح أو إغلاق المخبز.

وقالت النقابة في بيان صادر عن رئيسها عبدالإله الحموي، إن مجموعة من أصحاب المخابز في المنطقة تقدمت بشكوى لدى المحكمة الإدارية اعتراضًا على فتح المخبز لمخالفته التعليمات والأنظمة المعمول بها.

وأضاف البيان أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها في القضية، وتم تبليغه إلى معالي وزير الصناعة والتجارة، الذي قام بتنفيذ القرار وفق الأصول القانونية.

وشددت النقابة على أن جميع المخابز في المنطقة تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نقص في الخبز أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد البيان على حياد النقابة واستمرارها في أداء دورها المهني بما يخدم المصلحة العامة ويلتزم بأحكام القانون.

 

 
 
