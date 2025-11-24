توضيح من نقابة المخابز بخصوص مخبز رمانة ومخابز طبربور

وقالت النقابة في بيان صادر عن رئيسها عبدالإله الحموي، إن مجموعة من أصحاب المخابز في المنطقة تقدمت بشكوى لدى المحكمة الإدارية اعتراضًا على فتح المخبز لمخالفته التعليمات والأنظمة المعمول بها.
وشددت النقابة على أن جميع المخابز في المنطقة تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نقص في الخبز أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد البيان على حياد النقابة واستمرارها في أداء دورها المهني بما يخدم المصلحة العامة ويلتزم بأحكام القانون.
