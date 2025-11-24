أهالي صويلح يطالبون بتعيين حارس ونقطة شرطة لحديقة صويلح ومنع دخول الشباب

07:18 م

الوكيل الإخباري- اشتكى سكان منطقة صويلح من تزايد الأوضاع المزعجة في حديقة صويلح بسبب ازدحامها بالشباب الذين يقومون بتصرفات تعكر الأجواء على العائلات والأطفال، فيما تستخدم العائلات الحديقة للجلوس ومنح فرصة اللعب للأطفال فيها بعيدا عن الضوضاء.





وقال السكان لـ"الوكيل الإخباري"، إن وجود هؤلاء الشباب يسبب إزعاجا كبيرا للأطفال ويؤثر على استمتاع العائلات بالحديقة، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة لضمان راحة الزوار.



وطالب السكان بتعيين حارس للحديقة ونقطة شرطة قريبة لمنع دخول الأشخاص الذين يسيئون أو يتسببون بمشاكل، مشددين على ضرورة تحديد أوقات الدخول للعائلات فقط وللفتيات للحفاظ على الجو العام للحديقة.



كما دعوا إلى الاهتمام بالنظافة، وزيادة عدد المقاعد، وإجراء صيانة دورية للمرافق الموجودة، لضمان استمرار الحديقة كوجهة آمنة ومريحة لجميع العائلات في المنطقة.