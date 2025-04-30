الأربعاء 2025-04-30 03:24 م
 

أمانة عمّان تنظم يوم "هوية عمّان والاتصال"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
 
الأربعاء، 30-04-2025 02:35 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت دائرة هوية عمّان والاتصال، بالتعاون مع دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في أمانة عمّان الكبرى، يومًا معرفيًا بعنوان "هوية عمّان والاتصال"، في إطار جهود الأمانة المستمرة لترسيخ ثقافة نقل وتبادل المعرفة بين كوادرها.اضافة اعلان


واشتمل اليوم المعرفي على تقديم عدد من الأوراق المعرفية التي سلّطت الضوء على جوانب متعددة من عمل الأمانة وتواصلها مع المجتمع.

واستعرض مدير دائرة هوية عمّان والاتصال، معاذ الحديد، دور الدائرة ومهامها وآليات العمل المتبعة فيها.

كما قدّم عثمان الشوبكي عرضًا حول مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى لأمانة عمّان الكبرى، ودورها في الترويج والتواصل الفعّال مع الجمهور.

وتطرّق محمود عواد إلى أهمية الهوية المؤسسية في تعزيز صورة الأمانة، بينما استعرض إبراهيم الشواربة إجراءات وآليات التعامل مع الفعاليات التي تنظمها أو تشارك بها أمانة عمّان.

واختتم معاذ الدبوبي فعاليات اليوم المعرفي بالحديث عن إدارة السمعة المؤسسية.
 
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جانب من الفعالية

أخبار محلية أمانة عمّان تنظم يوم "هوية عمّان والاتصال"



 
 





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