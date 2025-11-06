فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

وأثار الانتشار الموسمي السريع لإنفلونزا الطيور مخاوف الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن اجتاح المرض قطعان الدواجن في أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى الإنسان.
وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير صادر عن السلطات الأيرلندية إن فيروس (إتش5إن1) تم رصده في سرب ديوك رومية يضم 3240 طائرا في بلدة كارلو شرق البلاد، مما تسبب في نفوق 3130 منها.
