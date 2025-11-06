فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

05:11 ص

الوكيل الإخباري- فرضت إيرلندا، الأربعاء، أمرا إلزاميا على مستوى البلاد بحظر نقل الدواجن والطيور التي يتم تربيتها داخل أقفاص اعتبارا من 10 تشرين الثاني، وذلك بعد أول تفش لإنفلونزا الطيور (إتش5إن1) شديدة العدوى في مزرعة في البلاد منذ 2022.





وأثار الانتشار الموسمي السريع لإنفلونزا الطيور مخاوف الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن اجتاح المرض قطعان الدواجن في أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى الإنسان.



وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير صادر عن السلطات الأيرلندية إن فيروس (إتش5إن1) تم رصده في سرب ديوك رومية يضم 3240 طائرا في بلدة كارلو شرق البلاد، مما تسبب في نفوق 3130 منها.