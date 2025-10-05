الأحد 2025-10-05 01:42 م
 

أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

الأحد، 05-10-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   نفّذت أمانة عمّان الكبرى ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران، وذلك ضمن توجهاتها لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمعات المحلية، وتشجيع هواة رياضة المشي في الهواء الطلق وركوب الدراجات على ممارسة نشاطاتهم في بيئة آمنة.اضافة اعلان


وصُمم الممشى، الذي يبلغ طوله 500 متر، وفقًا للنموذج العالمي من حيث الألوان والمواصفات، استنادًا إلى بعض التجارب الدولية.

ويضم الممشى مسارين منفصلين:

خُصّص المسرب الأول للمشاة، بعرض 2.5 متر، وتم طلاؤه باللون الماروني.

أما المسرب الثاني، فخُصّص للدراجات، بعرض 3.5 متر، ويتميز بلونه الأزرق. كما تم رسم علامة دراجة كل 50 مترًا على مسرب الدراجات، مع أسهم توضّح اتجاه الحركة، إضافة إلى ترقيم المسرب من 100 متر إلى 500 متر.

وقامت الأمانة بطلاء جوانب الممشى باللون الأبيض، مع وجود فاصل واضح بين مسار المشاة ومسار الدراجات.

كما تم توفير ممرات خاصة للمشاة من الجهتين، لتمكين العابرين من الوصول بسهولة إلى الإسكانات المجاورة.
 
 
