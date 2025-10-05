أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

وصُمم الممشى، الذي يبلغ طوله 500 متر، وفقًا للنموذج العالمي من حيث الألوان والمواصفات، استنادًا إلى بعض التجارب الدولية.
ويضم الممشى مسارين منفصلين:
خُصّص المسرب الأول للمشاة، بعرض 2.5 متر، وتم طلاؤه باللون الماروني.
أما المسرب الثاني، فخُصّص للدراجات، بعرض 3.5 متر، ويتميز بلونه الأزرق. كما تم رسم علامة دراجة كل 50 مترًا على مسرب الدراجات، مع أسهم توضّح اتجاه الحركة، إضافة إلى ترقيم المسرب من 100 متر إلى 500 متر.
وقامت الأمانة بطلاء جوانب الممشى باللون الأبيض، مع وجود فاصل واضح بين مسار المشاة ومسار الدراجات.
كما تم توفير ممرات خاصة للمشاة من الجهتين، لتمكين العابرين من الوصول بسهولة إلى الإسكانات المجاورة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين
-
محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة
-
إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان
-
رئيس الوزراء يرعى حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي
-
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات
-
الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
التلهوني ونظيره المغربي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي ونقل المحكومين