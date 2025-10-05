الأحد 2025-10-05 04:21 م
 

إسرائيل: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع

فلسطينيون على انقاض النزوح في غزة
فلسطينيون على انقاض النزوح في غزة
 
الأحد، 05-10-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن الهجوم العسكري على مدينة غزة أدى إلى نزوح نحو 900 ألف فلسطيني نحو جنوب القطاع المدمر.اضافة اعلان


وأضاف كاتس، خلال خطاب ألقاه في القدس:
"إن قرار السيطرة على غزة، وانهيار المباني المتعددة الطوابق، وكثافة عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة، كلها عوامل أدّت إلى إجلاء ما يقارب 900 ألف من السكان نحو الجنوب، مما شكّل ضغطًا هائلًا على حماس والدول الداعمة لها".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية الأردن.. هيئة الاتصالات تعلن رسميا تعليمات نقل ارقام هواتف المواطنين

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

ل

فن ومشاهير بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم الاثنين

7ع

فيديو الوكيل الصناعة والتجارة : سلامة وجودة الطحين في المخابز خط احمر

بل

فيديو منوع متداول: طريقة لإعداد بيتزا شهية من ثلاث طبقات

6ع

فيديو منوع مقطع متداول: في اليابان، كل خطوة تولّد كهرباء، لذلك لا تنقطع الكهرباء لديهم أبدًا

المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري



 
 





الأكثر مشاهدة