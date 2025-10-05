إسرائيل: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع

02:00 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن الهجوم العسكري على مدينة غزة أدى إلى نزوح نحو 900 ألف فلسطيني نحو جنوب القطاع المدمر. اضافة اعلان





وأضاف كاتس، خلال خطاب ألقاه في القدس:

"إن قرار السيطرة على غزة، وانهيار المباني المتعددة الطوابق، وكثافة عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة، كلها عوامل أدّت إلى إجلاء ما يقارب 900 ألف من السكان نحو الجنوب، مما شكّل ضغطًا هائلًا على حماس والدول الداعمة لها".