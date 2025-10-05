اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

08:22 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة جمعية يد العون للإغاثة.





وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات.