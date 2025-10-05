الأحد 2025-10-05 08:59 م
 

اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

الأحد، 05-10-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة جمعية يد العون للإغاثة.اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
 
 
