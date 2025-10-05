الأحد 2025-10-05 09:01 م
 

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

الأحد، 05-10-2025 08:32 م
الوكيل الإخباري- أعلن مدير صحة المفرق فيصل مكاحل، نقل مركز صحي المفرق الأولي من مقره القديم المستأجر إلى مبنى المستشفى الأردني الإماراتي المتبرع به لوزارة الصحة.اضافة اعلان


وقال مكاحلة في تصريح اليوم الأحد، إن مركز صحي المفرق الأولي باشر بتقديم خدماته الصحية والعلاجية المعتادة للمواطنين، لافتا إلى أن عملية نقل المركز لموقعه الجديد سيشكل نقلة نوعية بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن المسافة بين مبنى المركز القديم وموقعه الحالي لا تتجاوز كيلو متر واحد، ما يبدد أي مخاوف تتعلق ببعد الموقع الجديد عن المواطنين.

وأضاف، إن عملية النقل ستوفر ما لا يقل عن 25 ألف دينار سنويا نتيجة إنهاء عقود الإيجار للمبنى القديم.
 
 
