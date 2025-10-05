الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

08:18 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقيَّة حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المحلية.





وتهدف الاتفاقيَّة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه السطحية والجوفية بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرصد وتبادل المعلومات، والبحث والتطوير، والوقاية من الأضرار البيئيَّة، ومواجهة التحدِّيات المائيَّة.