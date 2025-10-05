الأحد 2025-10-05 08:59 م
 

الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا
أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقيَّة حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المحلية.اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقيَّة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه السطحية والجوفية بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرصد وتبادل المعلومات، والبحث والتطوير، والوقاية من الأضرار البيئيَّة، ومواجهة التحدِّيات المائيَّة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة