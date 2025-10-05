الأحد 2025-10-05 09:02 م
 

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة
مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة
 
الأحد، 05-10-2025 08:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.اضافة اعلان


وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد أن المقبرة كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019.

وأشار إلى أنه فور البلاغ عن واقعة اختفاء اللوحة الأثرية من المقبرة تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.

وأضاف أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ومقبرة "خنتي كا" هي من أبرز المقابر في منطقة سقارة الأثرية، الواقعة جنوب القاهرة بحوالي 30 كم، وتعود إلى عصر الأسرة السادسة في الدولة القديمة (حوالي 2345-2181 ق.م.)، وتقع المقبرة شمال هرم الملك تيتي، وتشكل جزءا من "شارع المقابر" الذي يضم مصاطب كبار المسؤولين مثل مروروكا وكاجمني.

وكانت خنتي كا شخصية رفيعة المستوى، وتعد مصطبته واحدة من أهم المقابر في هذه الفترة، حيث تحتوي على نقوش توثق الحياة اليومية والطقوس الجنائزية، واكتشفت المقبرة في خمسينيات القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين، تحولت إلى مخزن للآثار.

واللوحة المفقودة مصنوعة من الحجر الجيري، حجمها حوالي 40×60 سم، ومنقوش عليها مشاهد للفصول الثلاثة (الزراعية والفيضانية والحصاد)، مما يجعلها قطعة نادرة توثق الحياة اليومية في مصر القديمة خلال الدولة القديمة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق مشكلات أوسع تتعلق بسرقة الآثار في مصر، حيث تعرضت سقارة لاقتحام لصوص خلال ثورة 2011، مما أدى إلى سرقة بعض المخازن دون تدمير كبير للآثار الرئيسية.

وتاريخيا شهدت المنطقة سرقات في القرن التاسع عشر على يد تجار آثار أجانب، حيث بيعت تماثيل ونقوش إلى متاحف أوروبية وأمريكية دون تسجيل، كما حدثت حالات حديثة مثل اختفاء إسورة ذهبية من المتحف المصري في سبتمبر الماضي، والتي أُحيلت أيضًا إلى النيابة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة