مجلس الوزراء يقر نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025م.





ويأتي النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتبسيط إجراءات ومتطلبات تصنيف مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، وتخفيض الكفالات المالية المطلوبة من بعض فئات المكاتب، وإلغاء الترخيص الصَّادر عن وزارة السياحة والآثار.



ويحدِّد النِّظام فئات المكاتب وشروط تصنيفها والخدمات التي تقدمها والالتزامات المترتبة عليها كل حسب فئة تصنيفه.



كما أقرَّ المجلس مشروع نظام خدمات أدلَّاء السيَّاح لسنة 2025م؛ لغايات تنظيم ممارسة مهنة خدمات أدلاء السياح وتحديد الشروط المتعلقة بممارستها، وكذلك تحديد فئات تصنيف أدلاء السياح وشروط الحصول على تصنيف لكل دليل سياحي.



ويُحدِّد النِّظام كذلك الالتزامات المترتبة على الدليل السياحي عند ممارسته المهنة، وحالات منح التصريح المؤقت.