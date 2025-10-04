إعلان صادر عن البيت الأبيض

السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث الجمعة عن "قبول" حركة حماس بالخطة التي طرحها لوضع حد للحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت على منصة إكس "في أروقة المكتب البيضوي، يرد الرئيس ترامب على قبول حركة حماس بخطته للسلام" التي تحظى بدعم إسرائيل، مرفقة ذلك بصورة للرئيس الأميركي جالسا الى مكتبه، محاطا بأجهزة تصوير وصوت.

وأعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها أجرت "مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء"، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح".

وأوضح البيان أن حماس "تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات فورا، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه".

