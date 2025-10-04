السبت 2025-10-04 02:35 ص
 

ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية

ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية
ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية
 
السبت، 04-10-2025 12:30 ص
الوكيل الإخباري-  قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابو زيد بان رد المقاومة حمل عدة دلالات من حيث التوقيت مع ساعات فجر السبت عطلة الحكومة الاسراىيلية وصعوبة انعقاد المجلس الامني المصغر الا بحالة استثنائية اما من حيث التفاصيل جاء رد المقاومة نعم ولكنها مشروطة بـ لكن اضافة اعلان


واضاف ابو زيد ان رد المقاومة وضع الكرة في مرمى ترامب اللذي نشر الرد عل. صفحته الرسمية في موقع تروث مايشير الى موافقة مبدئية من ترامب على رد المقاومة الامر الذي قد يفتح نقاش تفاوضي على بعض النقاط المحددة مثل تسليم السلاح وجدولة انسحاب الاحتلال الاسراىيلي .

واشار ابوزيد بان انعكاسات رد المقاومة من المتوقع ان بولد ضغط سياسي و تراشق داخل حكومة نتنياهو مما يعمق الازمة السياسية نتيجة تبلو موقف دبلوماسي قد يوقف الحرب التي يريد اليمين الاسراىيلي استمرارها .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن دولة قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب

عربي ودولي بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب

ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية

خاص بالوكيل ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية

إعلان صادر عن البيت الأبيض

عربي ودولي إعلان صادر عن البيت الأبيض

الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

أخبار محلية الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب

عربي ودولي حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب

ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي

2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

أخبار محلية 2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

بيان صادر عن حماس حول مقترح ترامب

فلسطين بيان صادر عن حماس حول مقترح ترامب



 
 





الأكثر مشاهدة