ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية

12:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748498 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابو زيد بان رد المقاومة حمل عدة دلالات من حيث التوقيت مع ساعات فجر السبت عطلة الحكومة الاسراىيلية وصعوبة انعقاد المجلس الامني المصغر الا بحالة استثنائية اما من حيث التفاصيل جاء رد المقاومة نعم ولكنها مشروطة بـ لكن اضافة اعلان





واضاف ابو زيد ان رد المقاومة وضع الكرة في مرمى ترامب اللذي نشر الرد عل. صفحته الرسمية في موقع تروث مايشير الى موافقة مبدئية من ترامب على رد المقاومة الامر الذي قد يفتح نقاش تفاوضي على بعض النقاط المحددة مثل تسليم السلاح وجدولة انسحاب الاحتلال الاسراىيلي .



واشار ابوزيد بان انعكاسات رد المقاومة من المتوقع ان بولد ضغط سياسي و تراشق داخل حكومة نتنياهو مما يعمق الازمة السياسية نتيجة تبلو موقف دبلوماسي قد يوقف الحرب التي يريد اليمين الاسراىيلي استمرارها .