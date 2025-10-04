ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية

واضاف ابو زيد ان رد المقاومة وضع الكرة في مرمى ترامب اللذي نشر الرد عل. صفحته الرسمية في موقع تروث مايشير الى موافقة مبدئية من ترامب على رد المقاومة الامر الذي قد يفتح نقاش تفاوضي على بعض النقاط المحددة مثل تسليم السلاح وجدولة انسحاب الاحتلال الاسراىيلي .
واشار ابوزيد بان انعكاسات رد المقاومة من المتوقع ان بولد ضغط سياسي و تراشق داخل حكومة نتنياهو مما يعمق الازمة السياسية نتيجة تبلو موقف دبلوماسي قد يوقف الحرب التي يريد اليمين الاسراىيلي استمرارها .
