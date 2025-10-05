الأحد 2025-10-05 08:59 م
 

إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

ا
أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري-  أقرَّ مجلس الوزراء نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025م.اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات دمج الأحكام القانونية المتعلِّقة بالمكافأة والادِّخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال بنظام واحد، وتوحيد هذه الأحكام القانونية في الجامعة ومواءمتها مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة