إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

08:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748695 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025م. اضافة اعلان





ويأتي النِّظام لغايات دمج الأحكام القانونية المتعلِّقة بالمكافأة والادِّخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال بنظام واحد، وتوحيد هذه الأحكام القانونية في الجامعة ومواءمتها مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى.