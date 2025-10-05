إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

ويأتي النِّظام لغايات دمج الأحكام القانونية المتعلِّقة بالمكافأة والادِّخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال بنظام واحد، وتوحيد هذه الأحكام القانونية في الجامعة ومواءمتها مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى.
