أمسية قصصية تضيء خيال الأطفال في الزرقاء

وجاءت الأمسية، التي احتضنها مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، حافلة بفعاليات تنشد الإبداع وتنمي روح الاكتشاف لدى الأطفال، حيث قدمت قراءة قصصية مشوقة بأسلوب تفاعلي يفتح بوابات الخيال ويوصل الطفل إلى عالم الأدب برشاقة ولطف، فيما شكلت فقرة رسم الوجوه مساحة للبهجة، مضيفة ألواناً نابضة تعكس تفاعلاً مميزاً بين الأطفال والمشاركين.
وزادت عروض نادي فوكس الرياضي من حيوية الفعالية، إذ قدم الفريق فقرات رياضية جذبت الأنظار وأضفت نبضاً قوياً من الحماس والطاقة، ما جعل الأمسية لوحة متكاملة جمعت بين المتعة الثقافية والحركة الديناميكية.
وبينت الذنيبات أن هذه الفعالية تندرج ضمن توجهات مديرية ثقافة الزرقاء الرامية إلى تعزيز دور البرامج الثقافية والفنية الموجهة للأطفال، ودعم مبادرات ترفع من مكانة القراءة والفنون في تشكيل وعي الجيل الصاعد وبناء قدراته الإبداعية، إيماناً بأهمية الثقافة في تنمية مجتمع واعٍ ومستَنير.
