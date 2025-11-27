وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم

وأوضح محافظة في تصريحات صحفية أن ما تقوم به بعض المدارس من إغلاق صفوف أو تعليق الدوام ليومين أو تعديل مواعيد الامتحانات كخطوات احترازية جراء انتشار الإنفلونزا، يُعد إجراءات فردية إضافية لا تفرضها طبيعة المرحلة الحالية.
وشدّد الوزير على أهمية التزام الطلبة المرضى منازلهم حفاظًا على صحتهم وصحة زملائهم، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة، وعلى رأسها غسل الأيدي بانتظام، والتباعد الاجتماعي، واتباع الإتيكيت التنفسي.
