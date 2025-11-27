الخميس 2025-11-27 02:22 م

وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم

طلبة مدارس - ارشيفية
طلاب مدارس
الخميس، 27-11-2025 01:31 م
الوكيل الإخباري-أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن ارتفاع إصابات الإنفلونزا خلال هذه الفترة يعد أمرًا طبيعيًا في ظل دخول الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة ما تزال ضمن الحدود السنوية المعتادة، ولا تستوجب اتخاذ أي إجراءات استثنائية.اضافة اعلان


وأوضح محافظة في تصريحات صحفية أن ما تقوم به بعض المدارس من إغلاق صفوف أو تعليق الدوام ليومين أو تعديل مواعيد الامتحانات كخطوات احترازية جراء انتشار الإنفلونزا، يُعد إجراءات فردية إضافية لا تفرضها طبيعة المرحلة الحالية.

وشدّد الوزير على أهمية التزام الطلبة المرضى منازلهم حفاظًا على صحتهم وصحة زملائهم، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة، وعلى رأسها غسل الأيدي بانتظام، والتباعد الاجتماعي، واتباع الإتيكيت التنفسي.
 
 






