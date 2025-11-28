عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد والمجلس والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.
