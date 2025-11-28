الجمعة 2025-11-28 04:19 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري-  أدى عشرات آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأقصى.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد والمجلس والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.
 
 


