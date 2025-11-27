انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 83.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 80.80 دينارا لغايات الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 96.20 دينارًا و72.90 دينارًا و56.80 دينارًا على الترتيب.
