بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة

وتمكنت الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" ، من تسيير أكثر من 8,700 شاحنة نقل بري، حملت ما يزيد على 1,600,000 طرد من المساعدات المتنوعة، ضمن أكثر من 250 قافلة مخصصة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية العملية.
وخلال هذه المسيرة، تتابعت القوافل بمختلف الأنواع والأحجام والحمولات لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمستمرة للأشقاء في القطاع، بما يشمل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية والصحية وغيرها من المستلزمات الأساسية، مؤكدة بذلك التزام الإمارات الثابت بدعم غزة وتعزيز استقرارها.
بينما ضمت القوافل المتتابعة طروداً غذائية وطبية وإيوائية وصحية، إلى جانب طرود مخصصة لكسوة الشتاء، وطرود خاصة بالمرأة والطفل، بما يعكس حرص العملية على تلبية احتياجات مختلف الفئات المتضررة في قطاع غزة.
كما شملت المساعدات 33 سيارة إسعاف، وخيماً طبية، و36 صهريجاً، ومخابز ميدانية، إضافة إلى مواد ومستلزمات لدعم مشاريع المياه والبنية التحتية في القطاع، بما يعزز القدرة على الصمود ويخفف من حدة المعاناة الإنسانية.
يشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية، عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية في مدينة العريش، على تجهيز وإرسال هذه القوافل، حيث يتولى مهام الاستقبال والتخزين وإعادة التعبئة والتجهيز، بما يضمن إيصال المساعدات إلى القطاع بسرعة وكفاءة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن الجدير بالذكر، أن عملية "الفارس الشهم 3" تأتي استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في مدّ يد العون للشعوب الشقيقة والصديقة، وتجسيداً لقيم التضامن الإنساني التي تميز مسيرتها. وتواصل العملية تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والإيوائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر جميع الوسائل المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تخفيف معاناة المتضررين ومساندتهم في أوقات الأزمات.
-
أخبار متعلقة
-
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة
-
البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية "تأمين رعاية" مع جامعة الحسين التقنية
-
منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025
-
برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"
-
المستقبل يبدأ الآن: سامسونج تستعرض مستقبل الحياة المتصلة مع تجربة المنزل الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي في دبي
-
زين شريكاً استراتيجياً للمؤتمر الدولي "التميّز المؤسسي في بيئة يقودها الذكاء الاصطناعي" في البتراء