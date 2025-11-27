بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة

الوكيل الإخباري- نجحت دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة على مدار عاميين متتاليين، أن تجسد أسمى معاني التضامن والوفاء للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن العمل الإنساني مسؤولية تتجاوز المساعدات المادية لتصبح رسالة أمل وصمود وحياة.

اضافة اعلان



وتمكنت الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" ، من تسيير أكثر من 8,700 شاحنة نقل بري، حملت ما يزيد على 1,600,000 طرد من المساعدات المتنوعة، ضمن أكثر من 250 قافلة مخصصة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية العملية.



وخلال هذه المسيرة، تتابعت القوافل بمختلف الأنواع والأحجام والحمولات لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمستمرة للأشقاء في القطاع، بما يشمل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية والصحية وغيرها من المستلزمات الأساسية، مؤكدة بذلك التزام الإمارات الثابت بدعم غزة وتعزيز استقرارها.

بينما ضمت القوافل المتتابعة طروداً غذائية وطبية وإيوائية وصحية، إلى جانب طرود مخصصة لكسوة الشتاء، وطرود خاصة بالمرأة والطفل، بما يعكس حرص العملية على تلبية احتياجات مختلف الفئات المتضررة في قطاع غزة.



كما شملت المساعدات 33 سيارة إسعاف، وخيماً طبية، و36 صهريجاً، ومخابز ميدانية، إضافة إلى مواد ومستلزمات لدعم مشاريع المياه والبنية التحتية في القطاع، بما يعزز القدرة على الصمود ويخفف من حدة المعاناة الإنسانية.

يشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية، عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية في مدينة العريش، على تجهيز وإرسال هذه القوافل، حيث يتولى مهام الاستقبال والتخزين وإعادة التعبئة والتجهيز، بما يضمن إيصال المساعدات إلى القطاع بسرعة وكفاءة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.