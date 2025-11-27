الخميس 2025-11-27 07:07 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة
الخميس، 27-11-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   نجحت دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة على مدار عاميين متتاليين، أن تجسد أسمى معاني التضامن والوفاء للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن العمل الإنساني مسؤولية تتجاوز المساعدات المادية لتصبح رسالة أمل وصمود وحياة.

اضافة اعلان


وتمكنت الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" ، من تسيير أكثر من 8,700 شاحنة نقل بري، حملت ما يزيد على 1,600,000 طرد من المساعدات المتنوعة، ضمن أكثر من 250 قافلة مخصصة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية العملية.


وخلال هذه المسيرة، تتابعت القوافل بمختلف الأنواع والأحجام والحمولات لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمستمرة للأشقاء في القطاع، بما يشمل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية والصحية وغيرها من المستلزمات الأساسية، مؤكدة بذلك التزام الإمارات الثابت بدعم غزة وتعزيز استقرارها.
بينما ضمت القوافل المتتابعة طروداً غذائية وطبية وإيوائية وصحية، إلى جانب طرود مخصصة لكسوة الشتاء، وطرود خاصة بالمرأة والطفل، بما يعكس حرص العملية على تلبية احتياجات مختلف الفئات المتضررة في قطاع غزة.


كما شملت المساعدات 33 سيارة إسعاف، وخيماً طبية، و36 صهريجاً، ومخابز ميدانية، إضافة إلى مواد ومستلزمات لدعم مشاريع المياه والبنية التحتية في القطاع، بما يعزز القدرة على الصمود ويخفف من حدة المعاناة الإنسانية.
يشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية، عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية في مدينة العريش، على تجهيز وإرسال هذه القوافل، حيث يتولى مهام الاستقبال والتخزين وإعادة التعبئة والتجهيز، بما يضمن إيصال المساعدات إلى القطاع بسرعة وكفاءة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.


ومن الجدير بالذكر، أن عملية "الفارس الشهم 3" تأتي استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في مدّ يد العون للشعوب الشقيقة والصديقة، وتجسيداً لقيم التضامن الإنساني التي تميز مسيرتها. وتواصل العملية تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والإيوائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر جميع الوسائل المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تخفيف معاناة المتضررين ومساندتهم في أوقات الأزمات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032

أخبار محلية التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032

"المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026

الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ

أخبار محلية الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ

ت

أخبار محلية وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي

سريلانكا: وفاة 31 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة

عربي ودولي سريلانكا: وفاة 31 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة

الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى في شهر بعد إعلان الموازنة

أسواق ومال الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى في شهر بعد إعلان الموازنة

"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

شؤون برلمانية "الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

و

أخبار محلية مدير الإحصاءات العامة: إجراء التعداد السكاني العام المقبل بكلفة 24 مليون دينار



 
 





الأكثر مشاهدة