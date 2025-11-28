بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

04:11 م

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس وزراء بلجيكا ووزير الخارجية ماكسيم بريفو، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.





وتابع في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أدين ذلك بشدة. وأنا عازم على ضمان تنفيذ التدابير التي قررتها الحكومة البلجيكية".



وأدان بريفو إعدام الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين أعزلَين في الضفة الغربية مساء الخميس.



وأوضح : "بينما تشن إسرائيل هجوماً واسعاً جديداً في الشمال، تصدمني المشاهد التي تُظهر جنوداً إسرائيليين يطلقون النار بدم بارد على مدنيين اثنين كانا قد سلّما نفسيهما. يجب وقف هذا العنف، وإجراء التحقيق فيه، والتصدي له بإجراءات صارمة. فمثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي".



وأضاف أن هذه الممارسات "من شأنها تقويض تنفيذ الخطة المكوّنة من 20 بنداً الخاصة بغزة، وتهدد بشكل خطير حل الدولتين".



