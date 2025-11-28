بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

وتابع في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أدين ذلك بشدة. وأنا عازم على ضمان تنفيذ التدابير التي قررتها الحكومة البلجيكية".
وأدان بريفو إعدام الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين أعزلَين في الضفة الغربية مساء الخميس.
وأوضح : "بينما تشن إسرائيل هجوماً واسعاً جديداً في الشمال، تصدمني المشاهد التي تُظهر جنوداً إسرائيليين يطلقون النار بدم بارد على مدنيين اثنين كانا قد سلّما نفسيهما. يجب وقف هذا العنف، وإجراء التحقيق فيه، والتصدي له بإجراءات صارمة. فمثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي".
وأضاف أن هذه الممارسات "من شأنها تقويض تنفيذ الخطة المكوّنة من 20 بنداً الخاصة بغزة، وتهدد بشكل خطير حل الدولتين".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية
-
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
-
أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن
-
ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء
-
الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 94 قتيلا
-
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من مطارات جنوب البلاد
-
ترامب يعلن وفاة امرأة من الحرس الوطني تعرضت لإطلاق نار