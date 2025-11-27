الخميس 2025-11-27 07:06 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

ذهب
ذهب
الخميس، 27-11-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس، انخفاضًا لافتًا وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، تراجع سعر عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلي بمقدار نصف دينار، ليصل سعر البيع إلى 82.800 دينار، وسعر الشراء إلى 81.000 دينار .

وتالياً التسعيرة:


Image1_11202527171243446177569.jpg
 
 


