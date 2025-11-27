وزارة التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني

وبحسب بيان للوازرة، الخميس، أكد غيث، أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة التعليم المهني منذ 3 سنوات وأنه يوجد حاليا 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني وتضم حوالي 49 ألف طالب وطالبة وتطرح 12 برنامجا مهنيا سيتم رفعها إلى 15 برنامجا العام المقبل، حيث تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأوضح خلال مشاركته اللقاء رفيع المستوى حول الحالة الديموغرافية ومتابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، الذي عقد، أخيرا، في البحر الميت، بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين للدوائر والمؤسسات والأمناء العامين للمجالس المعنية، أن هذا التوسع يأتي استجابة لتحديات التوظيف وضرورة تعزيز التدريب العملي والشراكة مع القطاع الخاص لضمان مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن نظام الـ (BTEC) هو دولي مطبق في أكثر من 70 دولة ويستفيد منه نحو مليون طالب وهو قائم على التعلم بالممارسة والمهمات والمشاريع، حيث سيسهم تطبيقه في الأردن في تطوير التعليم المهني من خلال تعزيز الابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، وفتح آفاق تشغيل جديدة، حيث جرى تصميم هذه البرامج الـمهنية وفق احتياجات سوق العمل الوطنية.
وبين أن الوزارة تعمل بالرغم من وجود بعض التحديات الطبيعية في مسار التوسع بالتعليم المهني بشكل جاد ودائم على درء أي عقبة قد تعترض نجاح هذه السياسة، مشيرا إلى أنها نفذت أعمال صيانة شاملة للمدارس المهنية وطورت مشاغلها وزودتها بتجهيزات حديثة عالية المستوى تواكب المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل كما عملت على توظيف كوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية لضمان جودة التدريب والتطبيق العملي.
