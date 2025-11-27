عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر وشمال العراق وشمال السعودية اعتبارا من يوم الاحد المقبل وذلك نتيجة لتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة وامتداد منخفض جوي يتمركز فوق البحر الاسود ،وبناء على اخر المعطيات فإن فرصة الهطولات المطرية واردة يوم الاحد المقبل في بلاد الشام .

