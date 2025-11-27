عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد

الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس  ان يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر وشمال العراق وشمال السعودية  اعتبارا من يوم الاحد المقبل  وذلك نتيجة لتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة وامتداد منخفض جوي يتمركز فوق البحر الاسود ،وبناء على اخر المعطيات فإن فرصة الهطولات المطرية واردة يوم الاحد المقبل في بلاد الشام .

ووفق نشرة الارصاد الجوية يطرأ الاحد القادم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوجد فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

 
 
