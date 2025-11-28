الصفدي: الاحتلال يمنع عن الفلسطينيين فرص العيش الكريم ويواصل العنف

01:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755463 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن غالبية الفلسطينيين في غزة لا يمكنهم الأكل لمرة واحدة في النهار، والأهل يرون أطفالهم يموتون لعدم وجود الغذاء المطلوب. اضافة اعلان





وأضاف خلال ترؤسه ‏ونائبة رئيسة المفوضيّة الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة، أن هنالك الحاجة لكثير من الغذاء، إضافةً لوجود آلاف الغزيين يعيشون في المخيمات مع دخول موسم الشتاء.



ويستضيف أعمال المنتدى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بحضور وزراء خارجية وممثّلي الدول الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات الإقليمية المعنية.



وشدّد الصفدي بأن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورًا كبيرًا جدًّا بعدم إعطاء الفلسطينيين فرص العيش الكريم، ونرى الشعب الفلسطيني يتعرّض للعنف.



ولفت إلى أنّه لا يصل إلى قطاع غزة سوى 20% من الغذاء الذي يحتاجه الأهالي هناك.



ودعا الصفدي لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وفي حديثه عن الضفة الغربية المحتلة قال إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين على ترك بيوتهم في الضفة الغربية، مؤكّدًا ضرورة وقف الاستيطان والاحتلال.



ودعا الصفدي العالم إلى وقف سفك الدماء في فلسطين وإعادة الكرامة والحرية للفلسطينيين ومنحهم حقّهم في العيش بسلام على ترابهم الوطني.



وشدّد الصفدي على الحاجة إلى سلام يضمن مستقبل الشعب الفلسطيني كجزءٍ من الشرق الأوسط.



وأكد الصفدي في حديثه عن سوريا على أهمية دعم الدولة السورية لبناء مستقبلٍ مزدهرٍ لشعبها.



وفي حديثه عن لبنان قال الصفدي إنه على إسرائيل أن تحترم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

تم نسخ الرابط





