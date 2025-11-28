شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

كما أُصيبت طفلة بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة
-
الاحتلال يعدم شابين في جنين بطريقة وحشية ويحتجز جثمانيهما
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الإنسانية.. تكايا ومخابز ومساعدات ميدانية متواصلة لقطاع غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين
-
الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة