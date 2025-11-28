شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

03:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





كما أُصيبت طفلة بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



تم نسخ الرابط





