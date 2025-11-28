The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

الجمعة 2025-11-28 04:19 م

الجمعة، 28-11-2025 03:48 م
الوكيل الإخباري-  استضافت The Domain الكوميدي المصري العربي مينا نادر في عرضين متتاليين يومي 27 و28 نوفمبر على مسرح The Domain في مجمع الملك حسين للأعمال، حيث شهد الحدث إقبالاً واسعاً من الجمهور الأردني، مع تسجيل حالتي Sold Out للعرضين وسط أجواء من الحماس والبهجة.اضافة اعلان


وقد استمتع الحضور بروح مينا نادر المرحة وأسلوبه السلس ونكاته المضحكة التي أضفت أجواءً من الضحك المتواصل والتفاعل الكبير، مؤكداً مرة أخرى مكانته كأحد أبرز نجوم الـStand-up Comedy في العالم العربي.

وتعلن The Domain لجمهورها أنها على موعد جديد مع الفنان مينا نادر في عمّان يوم 13 شباط من العام المقبل، في عرض مرتقب يعد بمزيد من الضحكات والأجواء الإيجابية.

وتواصل The Domain ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أنجح الكوميديين العرب والعالميين في الأردن، مقدمةً لجمهورها تجارب فنية استثنائية وعروضاً مليئة بالمرح والضحكات، كما اعتادت دائماً.


