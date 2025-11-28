The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

وقد استمتع الحضور بروح مينا نادر المرحة وأسلوبه السلس ونكاته المضحكة التي أضفت أجواءً من الضحك المتواصل والتفاعل الكبير، مؤكداً مرة أخرى مكانته كأحد أبرز نجوم الـStand-up Comedy في العالم العربي.
وتعلن The Domain لجمهورها أنها على موعد جديد مع الفنان مينا نادر في عمّان يوم 13 شباط من العام المقبل، في عرض مرتقب يعد بمزيد من الضحكات والأجواء الإيجابية.
وتواصل The Domain ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أنجح الكوميديين العرب والعالميين في الأردن، مقدمةً لجمهورها تجارب فنية استثنائية وعروضاً مليئة بالمرح والضحكات، كما اعتادت دائماً.
-
أخبار متعلقة
-
شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة
-
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة
-
البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية "تأمين رعاية" مع جامعة الحسين التقنية
-
منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025
-
برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"