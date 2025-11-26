القبض على مطلوب خطير في إربد وبحوزته مخدرات وسلاح

وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه ضبط بحوزة المقبوض عليه سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق.
