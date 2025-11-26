القبض على مطلوب خطير في إربد وبحوزته مخدرات وسلاح

11:45 م

الوكيل الإخباري- تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد المطلوبين والمتواري عن الأنظار في منطقة شارع البتراء بمحافظة إربد، وبحقه عدة طلبات وهو من ذوي الأسبقيات. اضافة اعلان





وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه ضبط بحوزة المقبوض عليه سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق.



