الجمعة 2025-11-28 01:11 م

المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي

المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي
المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي
الجمعة، 28-11-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   استضاف الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، المنتدى الإقليمي العاشر في برشلونة تحت شعار "معا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى"، بعد 30 عاما على إطلاق عملية برشلونة، التي أرست أسس الحوار والتعاون الأورومتوسطي.اضافة اعلان


وترأس الاجتماع الوزاري كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه. واستضافه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

ويحتفي المنتدى بثلاثة عقود من الالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط، مع إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لشراكة أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الملحة الراهنة، بما في ذلك عدم المساواة والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الفرص وتزايد آثار تغير المناخ والإجهاد المائي.

ويجمع الشق الوزاري من المنتدى الإقليمي، المقرر عقده في 28 تشرين الثاني، وزراء الخارجية لبحث أبرز التحديات الملحة في المنطقة - بما في ذلك الوضع المقلق في الشرق الأوسط - وإقرار رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط.

وتتمحور الرؤية الجديدة، التي تم صياغتها من خلال عملية تشاورية مكثفة، حول ثلاثة أبعاد أساسية: ربط الشعوب من خلال التعليم والتنقل والمهارات والإدماج؛ وربط البلدان من خلال الحوار والمرونة المناخية وأمن الطاقة والمياه؛ وربط الاقتصادات من خلال التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الرقمي.

كما يُعقد حدث رفيع المستوى لإطلاق ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط على هامش المنتدى الإقليمي، إذ من المتوقع أن يحظى الميثاق بتأييد سياسي من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

أسواق ومال النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة

أخبار محلية قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة

مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

منوعات مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء

الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي

المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي

أخبار محلية المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي

دبين وجهة سياحية طبيعية تجمع بين الجمال والثراء البيئي

أخبار محلية دبين وجهة سياحية طبيعية تجمع بين الجمال والثراء البيئي

النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسواق ومال النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة