الخميس 2025-11-27 08:41 ص
 

بيسان إسماعيل تعلق على تذكرة الـ 400 دينار لحفلها في الأردن

الخميس، 27-11-2025 07:03 ص
الوكيل الإخباري-   نفت بيسان إسماعيل عبر حسابها على منصة "سناب شات"  ما تم تداوله حول وصول سعر تذكرة حفلها في الأردن إلى 400 دينار أردني، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود أشخاص يشترون ما يقارب 100 تذكرة دفعة واحدة لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.اضافة اعلان


وتستعد إسماعيل لإحياء أول حفل غنائي لها في الأردن غداً الجمعة، على مسرح الأرينا – جامعة عمّان الأهلية.

ويُذكر أن الفئة الأكبر من متابعي بيسان إسماعيل هم من الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول أسعار التذاكر والحضور.
 
 
