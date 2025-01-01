أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات للإجازة والمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

10:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أشرفت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على امتحانات المستويات، الأول والثاني والثالث والإجازة والإشراف للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم، التابعة لمديرية أوقاف الكورة بمحافظة إربد. اضافة اعلان





وعقدت اللجنة امتحاناتها في قاعة مسجد عمار بن ياسر في بلدة الأشرفية بمشاركة 95 طالبًا من طلبة دور القرآن الكريم بمساجد مديرية أوقاف لواء الكورة.



وتأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.



وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ حيث تشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.