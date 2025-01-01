أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات للإجازة والمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

وعقدت اللجنة امتحاناتها في قاعة مسجد عمار بن ياسر في بلدة الأشرفية بمشاركة 95 طالبًا من طلبة دور القرآن الكريم بمساجد مديرية أوقاف لواء الكورة.
وتأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ حيث تشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.
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