إربد: توقيع كتاب "المواجهة الثقافية" للدكتور المعاني

وقال الكاتب عبدالمجيد جرادات "نحتفل اليوم بإشهار كتاب بعنوان: "المواجهة الثقافية"، للدكتور المعاني، الذي عرفنا أنه يقف في حالة دفاع مرن عن مكانة الثقافة العربية، بعد أن شدت المحن على أبناء العروبة واختلطت الأوراق.
بدوره، قال أستاذ اللغة العربية في جامعة اليرموك الدكتور علاء الغرايبة إن هذا الكتاب هو رحلة فكرية عميقة تسبر أغوار الظاهرة المسماة بالمواجهة الثقافية، تلك التي ترافق الإنسان منذ بزوغ الحضارات وتستمر حتى اليوم بأشكال أكثر حدة وتعقيداً بفعل العولمة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الكتاب يجمع بين التحليل والنقد، وبين التاريخ والواقع، ليكشف لنا كيف يُمكن للصراع الثقافي أن يكون في الوقت ذاته تهديداً وجودياً وفرصة حضارية متجددة.
من جهته، بين أستاذ التاريخ في جامعة فيلادلفيا، الدكتور أمجد الزعبي، أن الدكتور المعاني يُحلل في كتابه البنية العميقة للصراع الثقافي في مرحلة العولمة والتدافع الحضاري، ويبحث في إشكالية التلاقي بين الثقافات، ثم يُعاين استراتيجيات الصمود والممانعة، ويتحدث عن الرؤية النقدية لتشكل الذات، ويقترح حواراً ندياًً واعياً يكرس مفهوم التنوّع الثقافي الذي يؤسس لعدالة ثقافية تتجاوز الإقصاء والتشابه، ويخلص إلى استنتاجات تبحث عن دور الذات الفاعلة التي تستمد منعتها من سياقها الحضاري ومنسوب إنجازات الرواد والبناة في بيئتها الاجتماعية.
وقال المعاني إن كتابه دعوة إلى النظر في الثقافة بوصفها قوة دافعة للتجدد والإبداع، لا ساحة للصراع، والمهم أن الحوار مع الآخر لا يُعني الذوبان فيه، كما أن التمسك بالذات لا يُعني الانغلاق عليها، وبين هذين الحدين تتحدد ملامح المستقبل الثقافي للإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
حجازين يلتقي ممثلي القطاع السياحي والمجتمع المحلي في مادبا
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية حسبان
-
التعليم العالي تحدد معدل قبول الطب البشري وطب الأسنان
-
ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
-
المفرق: مشروع لتنفيذ وصيانة 21 حفيرة مائية بمبلغ 629 ألف دينار
-
المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية
-
الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"
-
توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن