إربد: توقيع كتاب "المواجهة الثقافية" للدكتور المعاني

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية، بالتعاون مع ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي، مساء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع لكتاب بعنوان: "ثقافة المواجهة"، للدكتور سلطان المعاني.

وقال الكاتب عبدالمجيد جرادات "نحتفل اليوم بإشهار كتاب بعنوان: "المواجهة الثقافية"، للدكتور المعاني، الذي عرفنا أنه يقف في حالة دفاع مرن عن مكانة الثقافة العربية، بعد أن شدت المحن على أبناء العروبة واختلطت الأوراق.



بدوره، قال أستاذ اللغة العربية في جامعة اليرموك الدكتور علاء الغرايبة إن هذا الكتاب هو رحلة فكرية عميقة تسبر أغوار الظاهرة المسماة بالمواجهة الثقافية، تلك التي ترافق الإنسان منذ بزوغ الحضارات وتستمر حتى اليوم بأشكال أكثر حدة وتعقيداً بفعل العولمة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الكتاب يجمع بين التحليل والنقد، وبين التاريخ والواقع، ليكشف لنا كيف يُمكن للصراع الثقافي أن يكون في الوقت ذاته تهديداً وجودياً وفرصة حضارية متجددة.



من جهته، بين أستاذ التاريخ في جامعة فيلادلفيا، الدكتور أمجد الزعبي، أن الدكتور المعاني يُحلل في كتابه البنية العميقة للصراع الثقافي في مرحلة العولمة والتدافع الحضاري، ويبحث في إشكالية التلاقي بين الثقافات، ثم يُعاين استراتيجيات الصمود والممانعة، ويتحدث عن الرؤية النقدية لتشكل الذات، ويقترح حواراً ندياًً واعياً يكرس مفهوم التنوّع الثقافي الذي يؤسس لعدالة ثقافية تتجاوز الإقصاء والتشابه، ويخلص إلى استنتاجات تبحث عن دور الذات الفاعلة التي تستمد منعتها من سياقها الحضاري ومنسوب إنجازات الرواد والبناة في بيئتها الاجتماعية.