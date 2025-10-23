تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول الحالي.

وجاء التعديل على النحو التالي؛ المغادرون العرب: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، والدبلوماسيون و الـ(VIP): من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.



أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة، فمن الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً.