الخميس 2025-10-23 04:57 م
 

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الأحد المقبل

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الخميس، 23-10-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول الحالي.

اضافة اعلان


وجاء التعديل على النحو التالي؛ المغادرون العرب: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، والدبلوماسيون و الـ(VIP): من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.


أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة، فمن الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً.


وأكدت الإدارة ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر لجميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، والتواجد في الموقع قبل موعد الحجز بساعة واحدة على الأقل لضمان انسيابية الإجراءات.
ودعت إدارة أمن الجسور الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الأرقام: 0096264295616، و0096264295617، و0096253581030.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

أخبار محلية الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

شؤون برلمانية رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أخبار محلية اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السعيدات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات



 
 





الأكثر مشاهدة