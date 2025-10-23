الخميس 2025-10-23 02:23 م
 

لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الخميس، 23-10-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   زارت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة مركز حدود جابر، المركز الحدودي، وفقا لوزارة الداخلية.

واطّلع وزراء الداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والاستثمار طارق أبو غزالة، على واقع المركز وطبيعة الخدمات المقدمة فيه.


وبحثت اللجنة المخطط الشمولي للمركز ميدانيا.


واستعرض المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، سير العمل في مركز حدود جابر.

 
 
